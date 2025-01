Le rivelazioni di Fabrizio Corona sui tradimenti di Fedez nei confronti di Chiara Ferragni, arrivate a pochi giorni dall'inizio della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, hanno prodotto un vero e proprio terremoto, che non sembra destinato a concludersi in breve tempo.

Ieri sera, infatti, l'imprenditrice digitale si è esposta in merito alla questione, confermando i tradimenti del rapper, che andavano avanti addiruttura dal 2017. Tuttavia, dopo le parole della Ferragni, Corona è intervenuto nuovamente raccontato sui social che lei avrebbe ammesso di fronte a Fedez di averlo tradito con Achille Lauro, in passato amico del rapper.

Corona: "Chiara si è sco*ato Achille Lauro"

"Sei stata zitta in tutti questi anni non perché volevi voltare pagina e non rimuginare sul dolore, non perché hai due figli che sentiranno tutto. E' un anno che l'unica cosa che chiedi a Federico è poter mostrare i figli (sui social ndr). Tu che con i figli non ci stai mai, solo baby sitter strapagate. Il tuo ex marito non ha deciso a tavolino col suo amico. Ti dimentichi, cara Chiara, chi sono e cosa faccio. Ma io gli ho voluto bene e gli voglio bene. Ho fatto una scelta nella mia vita, di fare questo mestiere e nessuno me lo può impedire. Com nessuno mi impedirà di mandare la terza parte di questa storia. Racconterò la mogliettina perfetta che sei, quante str***ate racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l'amore reale che però hai vissuto tradendolo costantemente. Incominciamo da uno, che canta a Sanremo quest'anno, Achille Lauro. Ti ricordo quando ha ammesso a Fede che te lo sei sco*ato?".