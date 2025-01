La bomba sganciata da Fabrizio Corona sugli amori “segreti” di Fedez ha scatenato una serie di reazioni, compresa quella di Chiara Ferragni. Ieri sera, l’imprenditrice digitale si è sfogata sui social, rivelando che l’ex marito l’ha tradita più volte, a partire dal 2017. Per adesso, il rapper meneghino e Angelica Montini (la donna che Federico ha amato per almeno cinque anni) hanno scelto la via del silenzio, ma ora, grazia all’ex re dei paparazzi, conosciamo le parole che la donna ha detto al telefono a lui e a Fedez.

Corona, Fedez e Angelica: la chiamata a tre

Nella puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha rivelato di aver cercato di far da pacere tra Fedez e Angelica. L’ex re dei paparazzi ha anche raccontato di aver fatto una telefonata a tre per provare ad organizzare un incontro tra i due.

“Lei a un certo punto è pronta a tornare con il suo ex e Fedez la prende malissimo, le scrive messaggi dove la offende. Lei nega tutto, dice che non è tornata con l’ex. Così Federico scrive all’ex di lei e scoppia il caos e lei impazzisce, io la sento al telefono. Durante questa chiamata lei mi assicura che ha rivisto il suo ex per andare a prendere le cose che erano rimaste in casa da lui e che non è vero che voleva tornare con lui. Dice anche che Fedez la dipinge come un mostro, e questo è il momento più importante di questa storia. Perché io ero sicuro nella mia follia, che facendoli incontrare o parlare, grazie al dono che ho, gli avrei fatto fare pace, che avrebbero chiarito grazie a me.

Quindi ho cercato di organizzare un incontro tra loro due. Ho parlato con lui, poi con lei e poi come nelle migliori trasmissioni d’Italia faccio una cosa incredibile, unisco una chiamata. atre dove io divento il giudice, una sorta di Maria De Filippi. Avete presente il fuoco di Filippo Bisciglia? Ecco, io ho fatto la stessa cosa con loro due durante una telefonata”.

Cos'ha detto Angelica Montini nella chiamata con Corona e Fedez

Nell’episodio di Falsissimo disponibile solo con l’abbonamento, Corona fa ascoltare la famosa telefonata a tre. La chiamata inizia con Fedez che parte all’attacco e accusa Angelica di essere una manipolatrice. Fabrizio lo bacchetta e lei in lacrime dice che per lei è finita e che da più di un mese gli stava facendo capire che le cose non andavano, e che la loro situazione non la faceva stare bene. Lei assicura di non aver chiesto al suo “fidanzato” di tornare insieme, e Fedez si appella alla parola “fidanzato” accusandola di raccontare bugie. A quel punto Angelica sbotta e dice che anche il rapper continua a chiamare “moglie” Chiara Ferragni: “Puntualizzi che non ho detto ex fidanzato?”. Corona interviene per dire a Fedez che non può scrivere “ti amo” la sera prima e poche ore dopo attaccare Angelica dandole della manipolatrice bugiarda. Lei si difende dicendo che non lo odia, che l’ha amato e che non ha mai parlato di lui a nessuno, e che nei sei anni precedenti - se avesse voluto - avrebbe potuto rovinare il suo matrimonio.