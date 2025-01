Nella vicenda che vede protagonisti Fedez, Chiara Ferragni, Angelica Montini e Fabrizio Corona, la persona parsa più lucida è stata senza dubbio Eleonora Sesana, l’assistente del rapper originario di Rozzano.

Nell’episodio di Falsissimo disponibile solo su abbonamento, Corona ha reso pubblica una telefonata a tre fatta da lui, Fedez e Angelica, in cui i due hanno discusso animatamente, e lei ha tirato in ballo proprio Eleonora, chiedendo il suo parere. La Sesana non ha preso le parti di Federico, ma ha cercato di riportare la calma e dividere le colpe a metà, spiegando che i loro atteggiamenti sono stati entrambi deleteri (allo stesso tempo, però, ha ammesso che Fedez ha esagerato su alcune cose). In un’altra chiamata, l’ex re dei paparazzi ha annunciato che avrebbe fatto uscire tutto, ed Eleonora ha cercato di far capire a Corona che una bomba del genere avrebbe fatto male in primis a Fedez: “Ma cosa stai dicendo? Ci passa male Fede”.

Lo scorso dicembre, Gabriele Papriglia aveva parlato di una lite tra Fedez e la sua assistente Eleonora Sesana: “Questa notizia, per chi lavora nel settore, è praticamente un segreto di Pulcinella. Tra loro c’è stato uno scontro, prima e dopo la presentazione sul palco con Conti. Una lite che si è conclusa nel peggiore dei modi, con Fedez che, durante il ritorno a Milano, ha lasciato Eleonora da sola in un Autogrill, ripartendo senza di lei. Tutto questo dopo una discussione accesa”.

Lo stesso retroscena è stato riportato a Falsissimo da Corona: “Il viaggio verso Sanremo è stato un vero caos. La sua assistente ha fatto di tutto per cercare di riportare la sua attenzione sull’evento, ma lui sembrava completamente distratto. La situazione è degenerata in un litigio pesante. E stiamo parlando della sua figura di fiducia, il suo braccio destro. Come è andata a finire? L’ha lasciata sola in un autogrill. E tutto questo poco prima di aprire la serata di presentazione a Sarà Sanremo, dove era il primo a esibirsi”.