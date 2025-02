Nelle ultime ore l’ennesima bufera si è abbattuta su Lorenzo Spolverato. Il gesto di cui si è reso protagonista il modello milanese l’ha fatto finire nuovamente nel mirino dei telespettatori, che si sono riversati sui social per gridare la loro indignazione e per chiedere l’immediata squalifica del fidanzato di Shaila Gatta.

Ma cos’ha fatto di così grave Lorenzo da scatenare l’indignazione del pubblico del Grande Fratello? Ieri sera, mentre si trovava da solo in piscina, ha salutato Iago Garcia, suo acerrimo “nemico”, che stava andando a dormire, e nel farlo ha alzato il braccio destro mimando il saluto nazista, pronunciando anche qualche frase priva di significato in simil-tedesco. Poi, Spolverato si è immediatamente reso conto di aver commesso uno scivolone, e ha cercato di correggere il tiro facendo altri gesti totalmente privi di senso (tipo un vigile urbano che dirige il traffico).

Ovviamente, sui social si è scatenata una vera e propria rivolta nei confronti di Lorenzo. “Maleducato, irrispettoso e provocatore. Qualcuno, ovvero chi lo protegge e ce lo impone lo avvisi che sta facendo una figura di m*rda mondiale. La sta facendo e la sta facendo fare”, ha commentato un utente. E ancora: “Il saluto romano, ha capito in un millisecondo la gravità… la reazione è furba ma esilarante”; “Scusate ma questi gesti non sono da condannare, facciamo sempre finta di niente, per Helena abbiamo stravolto il mondo, e per questo essere incommentabile non riusciamo a farlo fuori? Allora diamoci una mossa”; “Questo ragazzo fa paura veramente. Io non capisco come possa il Grande Fratello tenere questo ragazzo”; “Gli è scappato il saluto nazista che ha prontamente trasformato in questa scenetta patetica”.

Non è la prima volta che Lorenzo Spolverato si rende protagonista di gesti o affermazioni discutibuli, ma fino ad ora non sono stati assunti provvedimenti nei suoi confronti, se non qualche ramanzina da parte di Alfonso Signorini. Questa volta gli autori interverranno?