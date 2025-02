La settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo non è ancora iniziata e già ci sono stati diversi colpi di scena, a partire dal ritiro di Emis Killa (attualmente sotto indagine), passando per il gossip su Fedez e quello sul presunto flirt tra Achille Lauro e Chiara Ferragni. Inoltre, nelle ultime ore sta circolando una voce che è stata riportata anche durante un programma Rai.

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Rossella Erra ha rivelato: “Io ho sentito anche un’altra voce che vi riporto qui. Dicono che Fedez non farà tutto il Festival, perché c’è questo gossip che gira che dice che addirittura lui farebbe solo la prima esibizione di martedì e poi dopo non continuerà”. La Balivo, spiazzata dal rumor, ha detto: “Oddio stai dicendo che si ritirerà, ma quindi niente duetto con Masini?”. Tuttavia, secondo l’inviato Domenico Marocchi, Fedez non si ritirerà: “No, no, ha anche fatto le prove nei giorni scorsi”.

Fedez parla del brano che porterà a Sanremo

“Il titolo della mia canzone è Battito. È un brano che ho scritto pensando ad una canzone d’amore rivolta ad una donna, ma quella donna è l’impersonificazione della depressione. Definire la canzone con un unico aggettivo? Irrequieta. Credo che Sanremo negli anni abbia subito giustamente un’inversione di tendenza, ricordo anni in cui il cast era un cast che si riferiva ad un pubblico molto più adulto, mentre ad oggi ha accolto anche artisti che fanno riferimento a delle generazioni più giovani. Cosa dico a Carlo Conti? Gli faccio un grosso in bocca al lupo. Mi auguro che sia un Sanremo sereno per tutti quanti.

Se la mia canzone sanremese sarà rap? Non è è proprio un brano pop e nemmeno rap, è jersey, un sottogenere della trap, non è che abbiamo ricercato particolarmente quel suono, ma è nata questa cosa in studio. Non sapevo nemmeno io cosa fosse quel genere e l’ho scoperto in quel momento. Questo è un brano nato in totale brainstorming senza pensare troppo a specifiche influenze".