Francesco Chiofalo è uscito allo scoperto ufficializzando la sua storia d’amore con la nuova fidanzata Manuela Carriero.

Negli ultimi mesi, si mormorava di un presunto flirt tra l’ex volto di Temptation Island e la discussa influencer Michelle Comi. I due, infatti, erano stati avvistati insieme per le vie di Roma, e da lì era impazzato il gossip smentito, però dallo stesso Chiofalo: “Se Michelle Comi è la mia fidanzata? Questa è la domanda più gettonata di tutti e mi sembra giusto rispondere. Assolutamente no! Tra me e Michelle non c’è mai stato nulla, sia a livello sentimentale, sia a livello fisico. Ci siamo conosciuti qualche mese fa e siamo diventati ottimi amici, ma nulla di più”.

Francesco Chiofalo ufficializza la sua relazione con Manuela Carriero

In seguito, “Lenticcho”, che nei mesi scorsi ha rotto con Drusilla Gucci, ha confermato di avere il cuore impegnato con un’altra nota influencer che, fino a poche ore fa, aveva tenuto segreta. Pochi istanti fa, però, Francesco Chiofalo ha ufficializzato la sua relazione con Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e Donne. Ecco le sue parole in un post pubblicato su Instagram: “A volte le cose nella vita accadono così quasi per caso e inaspettatamente…eravamo buoni amici e ci conoscevamo già da tempo…ci volevamo bene…ma poi quel bene si è trasformato in qualcosa di più. Stiamo insieme ormai già da un po’ ma abbiamo preferito aspettare prima di dirlo a tutti…in parte perché volevamo essere sicuri…e poi perché preferivamo vivere l’inizio della nostra relazione nella tranquillità della nostra privacy senza dover sentire il giudizio della gente con i loro commenti al 90% sempre negativi e senza un senso logico…messi lì solo per partito preso…ma ad oggi siamo una coppia solida e non ci interessa di quello che possono dire e pensare le persone…e abbiamo deciso di non nasconderci più.

Adesso se volete potete anche sfogare le vostre frustrazioni e fallimenti di vita su di noi e riempire i commenti di questo reel di insulti…ma vi assicuro che dopo averlo fatto non vi sentirete meglio… fate pure, tanto a noi non ci interessa”.