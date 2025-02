Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona circa un presunto flirt con Chiara Ferragni, Achille Lauro ha rotto il silenzio durante una conferenza stampa in vista della sua imminente partecipazione al Festival di Sanremo.

“Cerco di lasciare il gossip a chi ha solamente questo per esistere. Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso. Io grazie a Dio vivo ancora nel mondo dei grandi sogni e dei grandi sognatori. Vivo alienato a fare i miei progetti e sono tanto all'estero, quindi non seguo e non mi piace sinceramente”.