Nel corso della ventottesima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 3 febbraio, Javier Martinez e Helena Prestes hanno affrontato apertamente i loro sentimenti. Il pallavolista argentino ha ammesso che ciò che lo lega alla modella brasiliana non è etichettabile come amicizia, ma ha sottolineato di tenere talmente tanto al loro rapporto che ha paura di deluderla. Dal canto suo, Helena non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti del coinquilino. Al termine della diretta, però, Javier si è lasciato andare e nella notte è scattato anche un bacio sotto le coperte.

Ieri mattina, appena sveglio, Martinez ha confidato ad Amanda Lecciso di aver baciato la Prestes: “Ieri ci siamo baciati. E’ stato anche fuori dalle coperte. E’ venuta a salutarmi ieri sera ed è partito un bacio naturale, è stato bello. Però non voglio dare… Le ho detto: ‘Hele, facciamo le cose con calma. Buonanotte, vai da Amanda, non dormiamo insieme’. Volevo darle un bacio perché dal bacio si capiscono tante cose. Non ho provato nessun tipo di distacco, è stato interessante, è stato bello. Non voglio darmi nessun titolo adesso, tutto qua. Voglio che le cose vadano in maniera tranquilla. Qua è impossibile, ma ci voglio almeno provare”. Poi, a Stefania Orlando e Eva Grimaldi, Javier ha aggiunto: “Ci va di darci un bacio? Ce lo diamo, non è un problema. Ci va di stare staccati una giornata intera? Stiamo staccati. Facciamo, nel rispetto di tutto e di tutti, quello che ci va di fare. Senza darci un titolo, senza dire ‘adesso state iniziando una relazione…’, no, non siamo una coppia! Comunque sono contentissimo anche io”.

Zeudi Di Palma, come ha reagito al bacio tra Javier e Helena

Ma come ha reagito Zeudi Di Palma al bacio tra Javier Martinez e Helena Prestes? Com’è noto, l’ex Miss Italia non ha mani nascosto il suo interesse nei confronti della modella brasiliana e, nelle ultime settimane si è anche molto avvicinata al pallavolista argentino. Parlando con Shaila Gatta, Zeudi ha detto: “Javier avrei voluto conoscerlo perché mi è piaciuto proprio come uomo. Non mi succedeva da tanto tempo”.

Lucida l’analisi di Stefania Orlando, che rivolgendosi alla Di Palma ha sottolineato: “Però se tu tenessi veramente ad Helena, pure in amicizia, non accetteresti nemmeno di avvicinarti ad una persona di cui sai che lei è innamorata”.