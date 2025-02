Il film Leave it to the Wind, con Hande Ercel e Barıs Arduc, incontrerà il pubblico su Netflix il 14 febbraio. La coppia, presente alla première moscovita del film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Ceylan Naz Baycan, ha affascinato tutti. Un'ammirazione supportata anche da alcuni dati.

L'armonia tra Hande Ercel e Barıs Arduc, attori protagonisti del film, è stata così apprezzata che i loro fan sono diventati pazzi anche prima dell'uscita del film.

L'intesa tra i due è stata così forte che in molti hanno cercato sui motori di ricerca per vedere se ci fossero legami sentimentali tra loro. In Russia Hande Ercel era in cima a Google Trends con il 100% di ricerche ed il film che l’ha vista protagonista è stato uno degli argomenti più ricercati.

I complimenti ad Hande Ercel da parte della blogger russa Anastazia Lepina

La blogger russa Anastasia Lepina, presente alla première del film Leave it to the Wind a Mosca, non ha potuto smettere di elogiare Hande Ercel. La blogger ha infatti affermato: "Si è rivelata perfetta nella vita reale come lo è sullo schermo".

Anastasia Lepina, che si è fatta fotografare insieme ad Hande Ercel, ha elencato ciò che ha notato dal suo incontro con l’attrice turca. "È incredibilmente carismatica. La sua sicurezza in se stessa e il suo fascino mi hanno colpito a prima vista. Irradia luce e attira l'attenzione. Nonostante la sua popolarità, Hande ha dimostrato di essere una persona molto socievole e amichevole. Le piaceva comunicare con i giornalisti e con coloro che le si avvicinavano".

Sembra che Hande Ercel, oltre ad essere bella e brava, sia anche molto affabile, non rifiutando mai un approccio con i suoi fan.