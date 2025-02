L’attesa sta per finire. Domani, martedì 11 febbraio, prenderà il via la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Gli artisti in gara stanno rilasciano le canoniche intervista in cui presentano i loro brani che porteranno alla kermesse canora. Fedez si è fermato alcuni minuti negli studi di Radio Italia e ha parlato di Battito e del significato del testo. Il rapper meneghino ha anche ammesso di avere un po’ di ansia pre esibizione.

Le parole di Fedez

“Come sto? Molto bene, grazie. Stiamo facendo grandi prove, tantissime prove, si va avanti e si aspetta il giorno dell’esibizione vera in diretta. Le differenze di quest’anno rispetto alla mia partecipazione del 2021? Se me la vivrò diversamente questa volta? Me lo auguro, perché non me l’ero vissuta molto bene dal punto di vista psicofisico, quindi mi auguro che questa volta sia un po’ meglio. Poi credo che un po’ di ansia fa sicuramente parte delle emozioni che si porta dietro questo tipo di evento, ma è un’ansia sana alla fine e ci sta.

Il pezzo che porto al Festival? Battito è una dicotomia tra una canzone d’amore e la depressione, dove la depressione è rappresentata come una donna a cui viene dedicata proprio la canzone d’amore. Per me è il secondo Sanremo ma per Silvio, il mio cane, è il primo. Se me lo porterò dietro? Penso proprio di sì, anche perché non saprei a chi lasciarlo”.

Serata Cover, le precisazioni di Marco Masini sul duetto con Fedez

Nella serata di giovedì, Fedez canterà Bella Stronza con Marco Masini. Nei giorni scorsi, il cantautore toscano ha fatto alcune precisazioni circa i tanti rumor che sono circolati sulla cover: “La cover di “Bella Str0nza” che io e Federico porteremo sul palco dell’Ariston venerdì non sarà nulla di tutto ciò che sto leggendo sui media: nessuna frase, nessuna parola della canzone è stata modificata. Abbiamo semplicemente unito parti del testo originale con le nuove strofe scritte da Federico per l’occasione. Ne è nato un racconto totalmente nuovo, del quale in tanti stanno parlando senza averlo neanche ascoltato”.