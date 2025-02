Ieri, nel corso della trentesima puntata del Grande Fratello, gli autori hanno commesso una clamorosa gaffe in occasione della proclamazione del primo finalista. Per errore, sul maxischermo è comparsa l’immagine di Javier Martinez, e per questa ragione Alfonso Signorini l’ha dato per vincitore del televoto. Tuttavia, pochi secondi dopo, il conduttore ha cercato di metterci una pezza: “Colpo di scena, adesso toccherò la spalla del vero finalista”. Ovviamente il pallavolista argentino e Lorenzo Spolverato (era lui il “vero” finalista) sono rimasti spiazzati da questo errore, e l’hanno commentato durante la notte.

Al termine della puntata, Javier, Giglio, Lorenzo e Shaila si sono trovati in giardino, e Martinez ha parlato dell’errore sulla proclamazione del finalista: “Alfonso non ha detto il mio nome a caso, ma si è vista la faccia mia e tutti hanno applaudito. Però la gaffe è nata per la foto che hanno messo e allora per quello Alfonso ha detto che ero io ad aver vinto. Poi però si è corretto con al cosa del toccare la spalla”.

Rivolgendosi a Shaila Gatta, Lorenzo ha raccontato quello che ha vissuto in studio e dietro le quinte: “Non mi aspettavo la gaffe. Ti giuro che è stato così strano. Alfonso ha detto ‘ha vinto Javier è lui il primo finalista’. Io ho un po’ ho rosicato all’inizio dico la verità. Lui era lì felice. Se ha esultato? Normale, ha applaudito ed era molto contento. Alfonso poi dice ‘aspetta, colpo di scena, chi tocco sarà il vero finalista’. Ci siamo guardati con Javier. Io non l’avevo capito, pensavo che dopo quella gaffe Alfonso toccasse Javier e che fosse solo un giochetto per aggiungere ansia. A un certo punto tocca me e io mi sono detto ‘non può essere’ e dopo sono esploso di gioia. Poi ho salutato il pubblico, ma Alfonso ci ha detto di uscire e quindi sono uscito e dietro le quinte ho parlato un po’, mi hanno fatto un video dove ringraziavo. Alfonso mi ha detto di uscire perché doveva andare avanti e non potevo stare in studio, comunque ho salutato i fan con un video nel backstage”.