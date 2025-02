Nella prima serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo, a votare i cantanti in gara sono stati i componenti di sala stampa, tv e web, e le loro preferenze hanno determinato la classifica provvisoria. Al termine della serata, Carlo Conti ha letto – non in ordine di posizione – i primi cinque classificati: nella top five ci sono Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi e Achille Lauro.

Arrivato al DopoFestival, Olly ha commentato: “Se erano quelli che mi aspettavo? Forse sì dai. Devo dire che questi sono fortissimi, dei bei personaggi con delle belle canzoni. Come ho reagito al fatto di essere favorito per molti e di non essere in questa top 5? Non sono affatto deluso e non mi aspettavo nulla, non è che pensavo di essere in quella classifica provvisoria. Ma io non ho preso sul serio i pronostici e il fatto che secondo tanta gente sono tra i favoriti, penso a fare il meglio che posso”.

Anche Bresh ha detto la sua sulla top 5: “Io invece devo ammettere che non ho sentito molto, ho anche staccato la tv nel camerino. Però se devo commentare dico che sono d’accordo, i nomi sono quelli giusti. Se c’è qualcuno che avrei voluto vedere in questa cinquina e che non c’è? No, però devo dire che non ho fatto grossi pronostici. Quindi quelli che vedo sono belli, sono giusti, sono amici e c’è del cantautorato”.

Gaia, invece, è parsa particolarmente felice per Lucio Corsi: “Non sapevo nulla, me li avete comunicati voi i nomi. Fantastici! Ma poi c’è Lucio, lo adoro. Poi Achille lo immaginavo. Mi piace tanto questa top 5, sono loro fan e già sentivo vociferare che le loro fossero esibizioni incredibili. Nulla da dire sono tanto felice per loro”.