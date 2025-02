Lite nella notte di San Valentino tra Helena Prestes e Javier Martinez. Durante la 31esima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 13 gennaio, la coppia formata dalla modella brasiliana e dal pallavolista argentino è scoppiata a causa di una tensione che è andata crescendo nel corso della diretta.

Durante la puntata, Alfonso Signorini ha chiesto a due coppie della Casa, quella formata da Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli e quella composta da Helena Prestes e Javier Martinez, di avere un confronto. In questa discussione, il pallavolista argentino ha ammesso di essere rimasto perplesso dalla reazione avuta dalla compagna alla notizia di Lorenzo Spolverato come primo finalista del programma. A suo dire, infatti, la modella brasiliana non avrebbe superato ancora la storia di Lorenzo con Shaila. A mettere altra carne sul fuoco è la risposta di Helena a una domanda di Cesara Buonamici che le chiedeva cosa avrebbe preferito tra il gioco e l'amore. La Prestes ha dribblato la domanda, rispondendo: “Entrambe”. Una risposta che ha innervosito Javier e che è sfociata nella successiva lite.

Arrivata la mezzanotte di San Valentino, Signorini invita tutte le coppie a baciarsi. Gli unici che restano al proprio posto sono proprio Helena e Javier, e quando il conduttore chiede il motivo, Martinez risponde: “Perché vorrei chiarire prima questa situazione, non vorrei passarci sopra e far finta di nulla”. La tensione aumenta sempre di più: “Abbiamo parlato in piscina”, aggiunge Helena. I due però si rifiutano di affrontare il gioco delle affinità di coppia: nonostante Javier abbia manifestato la sua intenzione a partecipare, viene interrotto da Helena. “No, non giochiamo - ha detto -, perché lui ha fatto una battuta dicendo che a me piace competere”. “Io non passo sopra questa cosa - ha replicato lui -, voglio chiarire”. Helena, quindi sbotta: “Chiarire cosa? Abbiamo chiarito in piscina, perché ti fai condizionare dalla puntata? Mi hai ferito tu adesso”. “Perché non accetti il mio punto di vista?”, chiede Javier che aggiunge: “La tua non è una reazione normale”. A quel punto, tra i due cala il gelo.