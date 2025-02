Nella giornata di ieri, Selvaggia Lucarelli ha subito un attacco all’esterno dell’hotel dove soggiorna a Sanremo. Una donna ha cercato un confronto con la giurata di Ballando con le Stelle, accusandola di “mandare in galera gente innocente”.

La signora ha criticato Selvaggia, così Lorenzo Biagiarelli ha difeso la compagna, ma la donna era incontenibile: “Guarda che lei è capace di difendersi da sola, non è una scema. Hai capito che non è scema? Ma guarda questa, che fa andare in galera la gente per niente, sta pazza. Dimmi che mestiere fai, lascia perdere vai”. A quel punto, la Lucarelli ha deciso di rispondere all’attacco minacciando di far intervenire i Carabinieri: “Se continui a parlare chiamo i Carabinieri, quindi vedi di stare attenta. Io chiamo i Carabinieri ok? Chiamo i Carabinieri stai attenta”.

La donna, però, non ha mollato ed ha continuato a provocare Selvaggia: “Perché ti arrabbi così tanto? Ma stai calma, non possiamo parlare con delicatezza? No? Non sei capace? Ecco cosa sei. Non sei capace di parlare con calma, ti sei rivelata per quella che sei”. La Lucarelli ha chiesto di allontanare la signora: “Potete mandare via questa psicopatica?”. Ma mentre Biagiarelli e la Lucarelli sono entrati nell’albergo, la donna ha continuato a urlare: “Carina sei molto gentile, non sei nessuno, cretina che non sei altro”.