Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo, Tony Effe è stato costretto a salire sul palco dell’Ariston senza la sua collana. Al termine dell’esibizione, il trapper romano è stato ospite a Radio 2, e ai microfoni di Ema Stokholma e Gino Castaldo ed è sbottato: “Sono arrabbiato adesso. Perché? Mi hanno tolto la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono inca***to nero. Mo adesso so ca**i. Sono arrabbiatissimo, sono tanto arrabbiato. Guardate quanto è bella la mia collana, guardatela. Però non scherzo, sono arrabbiato davvero”.

A spiegare il motivo del perché sia stata tolta la collana a Tony Effe è stato oggi Marcello Ciannamea, direttore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai: “C’è una norma inserita nel regolamento del Festival e nel contratto con le case discografiche che vieta di associare l’immagine dell’artista in gara ma anche gli ospiti a marchi e loghi. Per far rispettare la normativa il controllo viene fatto da una serie di funzionari prima che gli artisti salgano sul palco. Il discrimine per togliere un oggetto è la riconoscibilità del prodotto”.