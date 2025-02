È la prima manager musicale che ha vinto il Festival di Sanremo per tre volte consecutive, superando Caterina Caselli che aveva ottenuto lo stesso risultato per due volte.

Si chiama Marta Donà ed è la manager di Olly, il vincitore di Sanremo 2025. Aveva vinto anche con Angelina Mango nel 2024 e Marco Mengoni nel 2023. Solo per poco non ha ottenuto il poker, perché nel 2021, quando hanno vinto il Festival di Sanremo i Maneskin era sempre lei la loro manager. Con i quali aveva conquistato la vittoria anche all’Eurovision Song Contest.

E non è finita qui! Perché ha bissato la più importante manifestazione musicale italiana con Mengoni nel 2013. Cinque vittorie che la classificano al primo posto tra le manager musicali donne.

Ma chi è Marta Donà? Laureata in Scienze della comunicazione all’università di Verona, è la nipote di Claudia Mori, la moglie di Adriano Celentano, nel cui salotto da piccola faceva i compiti. Ha iniziato a lavorare come addetta stampa circa vent’anni fa, per poi diventare press agent con la Sony Music. In seguito ha collaborato con alcuni importanti cantanti, tra cui Marco Mengoni e Giusy Ferreri. Poi crea “Latarma Management “, anagramma di “La Marta”, una gag di Fiorello che scherzava sul suo nome e che lei ha scelto come portafortuna. Segue numerosi artisti, Alessandro Cattalan, Francesca Michelin e i Maneskin, con i quali però, per volontà degli stessi che hanno preferito un manager più internazionale, c’è la separazione. Il luogo e l’anno di nascita di Marta restano un mistero, anche se conosciamo la sua età, 41 anni, il suo compagno Jacopo e il figlio Orlando.