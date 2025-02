Nelle ultime ore Alessandro Basciano si è lasciato ad un nuovo sfogo sui social. Il dj ligure si è lamentato nuovamente del fatto che non gli viene consentito di vedere sua figlia, nata dalla relazione ormai conclusa con Sophie Codegoni. L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha inoltre raccontato un episodio avvenuto a Sanremo: la sua ex compagna, infatti, insieme ad Antonella Fiordelisi, ha collaborato con Radio Kiss Kiss in occasione della settantacinquesima edizione del Festival, e lì con lei c’era anche la piccola Céline Blue. Basciano ha rivelato cosa avrebbero fatto una zia e la madre di Sophie quando lui è andato a prendere la bambina.

Basciano si sfoga: "Come si può arrivare a tanto?"

“Mio malgrado, con la banale scusa che la bimba avesse il raffreddore, non mi è stato ‘concesso’ di vederla. Ci tenevo in particolare in quanto sarò fuori per lavoro per diversi giorni, ma niente da fare. Certo, a pensare che però è stata mandata al nido con la febbre…

Episodio ancora più grave, giovedì scorso, quando sono andato a prendere la bimba a Sanremo, presso la zia della mia ex […] Era presente anche la madre della mia ex (che per accordi specifici presi dai legali non avrebbe dovuto essere lì). Il bello?! Le due signore di cui sopra hanno tentato (per loro sfortuna invano) di dipingermi come il cattivo padre, facendo un video mentre mi consegnano la bimba mentre piangeva, a voler fare intendere che la stessa non volesse stare col papà! Poi, invece, quanto stia bene tra le mie braccia è sotto la luce del sole. Conoscendo i soggetti mi ero premunito di essere accompagnato da testimoni! Mi chiedo, ma come si può arrivare a tanto? A voi ed ai posteri l’ardua sentenza!”.