Chiara Ferragni ha assistito alle esibizioni di Fedez al Festival di Sanremo 2025? Durante le prime serate della kermesse canora, l’imprenditrice digitale si trovava a Dubai per lavoro, ma è tornata in Italia il giorno della finale, e ora sappiamo anche cos’ha fatto mentre su Rai 1 andava in onda la serata conclusiva di Sanremo 2025.

Stando ad alcuni rumor, la relazione tra Chiara Ferragni e il nuovo compagno, Giovanni Tronchetti Provera, starebbe vacillando, ma Gabriele Parpiglia ha pubblicato alcune foto dei due fuori a cena sabato sera, proprio mentre Fedez cantava Battito sul palco dell’Ariston.

“Dopo i messaggi criptici di lei sui social. Dopo le dichiarazioni rilasciate in Spagna da Chiara Ferragni che hanno fatto imbestialire la signora Pirelli e anche Giovanni Tronchetti Provera; sabato sera a Casa Fiori Chiari a Milano, riappaiono insieme Chiara e Tronchetti Provera. Prove di pace? Al tavolo con loro anche un gruppo di amici. La foto dunque è di sabato sera quando c’era la finale del Festival di Sanremo. Quindi la Ferragni non ha visto il Festival né le esibizioni di Fedez. Foto scattate sabato sera, durante la Finale del Festival di Sanremo. Cena di gruppo e prove di pace Chiara Ferragni. Dunque non ha visto la performance del suo ex marito”.

Chiara Ferragni in Spagna, le sue parole sulla nuova relazione

“Sono innamorata? Sì, sto frequentando una persona speciale. Non voglio sbilanciarmi troppo perché stiamo andando con molta tranquillità, ma posso dire che è davvero una brava persona. La Spagna mi affascina, stare a Madrid mi fa sentire a casa, è la città europea che amo di più. Un po’ di attenzione mediatica ci sta, ma senza esagerare. Se il chiacchiericcio mi ha infastidito? Beh, diciamo che non è stato sempre facile.

L’ultimo anno è stato estremamente complicato, forse il più duro della mia vita. Ma adesso mi sento serena, sono convinta che certe cose accadano per un motivo e che fosse necessario chiudere alcuni capitoli per poter ricominciare. Ho scelto di rimanere in silenzio per tanto tempo perché sentivo il bisogno di vivere tutto nel privato, ma ora credo sia giusto condividere qualcosa. La mia esperienza è comune a tante persone. Adesso ho intrapreso una nuova relazione e sono molto felice. Lui è entrato nella mia vita nell’ultimo periodo ed è qualcuno di davvero speciale. Avevo bisogno di una persona con queste qualità e sono felice di averlo incontrato. Se ci sarà mai un ritorno con Federico? No, è una storia definitivamente chiusa”.