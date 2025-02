Chiara Ferragni e Fedez stanno mentendo in merito alla fine del loro matrimonio? E’ ciò che ha lasciato intendere Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ieri pomeriggio a La Vita in Diretta: “Tra Fedez e Chiara era finita da anni”, ha detto. Poi ha aggiunto: "Lei l’ho apprezzata molto quando lui, come sappiamo, ha avuto dei problemi di salute gravi e lei gli è stata al suo fianco. E questo io l’ho apprezzato. […] Io apprezzo anche Fedez però quando Chiara Ferragni ha avuto i suoi momenti bassi lui si è defilato e questo non è stato bello”. Alberto Matano ha dunque insistito: “Ma tu dici così perché sai delle cose che noi non sappiamo e che ti fanno propendere per Chiara Ferragni?”, ma Roberto Alessi non si è sbottonato: “Io sono sia per Chiara che per Fedez, non dimentico quanto hanno fatto durante il periodo del Covid”.

In più occasioni, Chiara Ferragni ha ribadito di non aver mai tradito il marito. Tuttavia, nonostante le parole dell’imprenditrice digitale, Fabrizio Corona si è detto certo che lei avrebbe vissuto alcune notti bollenti con Achille Lauro e Diego Naska. Questi presunti flirt, secondo l’ex re dei paparazzi, sarebbero stati indirettamente confermati da Fedez nei vari audio da lui pubblicati.