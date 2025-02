Dopo il clamoroso errore di due settimane fa durante la proclamazione del primo finalista del Grande Fratello (Alfonso Signorini ha gridato il nome di Javier Martinez), e quello dello scorso giovedì durante l’esito del televoto per il preferito, quando sul sito di Mediaset Infinity è apparso uno spoiler sul nome della concorrente preferita (Jessica Morlacchi) prima che il conduttore si pronunciasse in puntata, ieri sera c’è stato un nuovo sbaglio che ha coinvolto l’eliminato di questa settimana.

Per l’esito di questo televoto, gli autori hanno diviso i due candidati all’uscita, Iago Garcia e Alfonso D’Apice, tra Mistery Room e Superled. Signorini ha poi chiesto ai gieffini chi scegliere di salutare per l’ultima volta, così alcuni si sono recati in Mistery e altri in Superled. Proprio quando i concorrenti hanno dovuto fare la scelta si è verificato un nuovo errore.

Sul profilo X del reality show è stato infatti caricato per sbaglio un tweet con scritto: “Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare la casa del Grande Fratello è Alfonso”. Il post in questione è stato cancellato nel giro di pochi minuti, ma ovviamente gli utenti che seguono il programma hanno fatto gli screen e commentato la gaffe.