La storia d’amore tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sembrava procedere a gonfie vele, ma durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 17 febbraio 2025, ha subito uno scossone provocato da alcune rivelazioni di Alfonso D’Apice. L’ex di Federica Petagna, prima della sua eliminazione, ha detto che lo scorso dicembre la dottoressa romana gli avrebbe confidato di essere interessata a lui: “Mi hai detto che ti dovevo dare qualche giorno di tempo per lasciare Tommaso e che poi ci saremmo potuti conoscere me”. Mariavittoria ha negato, dicendo che i fatti non si sono svolti esattamente così, ma Tommaso è andato su tutte le furie.

Al termine della puntata, l’idraulico toscano ha chiesto alla fidanzata di giurargli che ciò che ha detto Alfonso non corrisponde al vero, ma lei ha messo le mani avanti: “Non posso giurare. Ti dico che nelle intenzioni non c’era quello che ha detto lui. Io magari gli ho detto che volevo conoscerlo meglio ma come persona”. La Minghetti poco dopo ha detto ad Amanda Lecciso che non ha giurato perché non ha i ricordi delle frasi esatte che ha detto a D’Apice a dicembre, e che quindi il GF avrebbe potuto smascherarla tirando fuori dei vecchi video.

Dopo circa un’ora in cui si è isolato, Tommaso è tornato dalla sua fidanzata e l’ha baciata: “Ti perdono, andiamo avanti, basta sapere che ora ci amiamo”. Mariavittoria, però, non l’ha presa bene: “No è inutile che ti bacio, tanto dopo torni sull’argomento. Allora è meglio chiarire adesso e parlare”. I due hanno iniziato a litigare e la dottoressa ha avuto una crisi: “Non è che non ti voglio baciare, ma tu comunque mi rinfaccerai questa cosa. Voglio uscire da questa casa perché altrimenti distruggo la relazione con te. Mi sono rotta troppo. Sto male e voglio andarmene altrimenti rovino tutto”.