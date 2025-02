Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 17 febbraio 2025, Alfonso D’Apice è stato eliminato. Tuttavia, alcuni dei suoi ormai ex coinquilini erano convinti che sarebbe tornato in gioco grazie al biglietto di ritorno o addirittura come nuovo finalista. Nulla di tutto questo: l’ex volto di Temptation Island ha dovuto abbandonare definitivamente la Casa ed è già tornato a Napoli. Questa mattina, infatti, si è mostrato in un video mentre si trova sul lungomare Caracciolo.

Ieri sera, dopo l’eliminazione di Alfonso D’Apice, alcuni suoi ex compagni di avventura si sono posizionati in prossimità della porta rossa con la speranza di veder rientrare l’ormai ex concorrente. Questo perché ritenevano che il televoto decretasse un nuovo finalista o che magari l’ex di Federica Petagna fosse in possesso del biglietto di ritorno.

Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Giunto il momento delle Nomination con i piramidali, ad aprire le danze è Jessica, la quale nomina Iago. Alla fine delle votazioni, Amanda, Chiara, Federico, Iago, Giglio, Maria Teresa, Mariavittoria, Maxime, Shaila e Stefania sono i concorrenti al televoto. Chi, tra loro, dovrà abbandonare definitivamente il gioco?