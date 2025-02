Televoto affollatissimo al Grande Fratello. Nella puntata dello scorso lunedì, infatti, sono finiti in nomination dieci concorrenti: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Federico Chimirri, Iago Garcia, Luca Giglio, Maria Teresa Ruta, Mariavittoria Minghetti, Maxime Mbanda, Shaila Gatta e Stefania Orlando. Chi verrà eliminato?

Nonostante siano molti i gieffini in nomination, i risultati dei sondaggi vanno tutti nella stessa direzione. Il gieffino più votato su siti, pagine social e forum dedicati al reality show condotto da Alfonso Signorini è Iago Garcia (ma sicuramente i voti degli Shailenzo faranno trionfare Shaila Gatta). Possono dormire sonni tranquilli Amanda Lecciso e Stefania Orlando. A rischio, invece, ci sono Maxime Mbanda e Maria Teresa Ruta, mentre potrebbe farcela per (ancora una volta) Luca Giglioli.

Grande Fratello, lo svolgimento delle nomination

“Ad aprire le danze è Jessica, la quale nomina Iago, a causa della mancanza di compatibilità. L’attore non comprende come mai ci sia un tale rancore nei suoi confronti.

Maxime, per una battuta sul suo fisico, indica Maria Teresa, mentre Helena va dritta su Chiara. “Non siamo amiche” dice velocemente. Tommaso, pescando un nero sincero, decide di dare il suo voto a Maria Teresa per strategia.

In salone, Giglio fa il nome di Stefania, sempre un passo indietro a Helena. La donna, a sua detta, dovrebbe elevarsi di più. Shaila corre in Confessionale dove nomina Amanda, con cui non si trova bene. Dopo di lei, Iago fa fulmineo Giglio: belle parole, cattive intenzioni.

Mariavittoria, senza indugio, indica Chiara, che non reputa sua amica. Quest’ultima, invece, opta per Federico, che predica bene e razzola male.

Un voto per Maria Teresa anche da Javier, partita prevenuta nei suoi confronti. Pur essendo dispiaciuta per lei, Zeudi nomina Mariavittoria.

Si passa a Maria Teresa che, dal Confessionale, ricambia la Nomination di Maxime, troppo permaloso. Lorenzo, invece, rimane coerente con il suo pensiero e dà il suo voto a Iago. Federico, Mattia e Stefania nominano entrambi Chiara, sebbene la conduttrice voglia provare a chiarire. La ragazza non apprezza l’apertura nei suoi confronti e allora Stefania ritira la proposta di riconciliazione.

Chiude il cerchio Amanda, che sceglie di nominare Shaila. Chi verrà eliminato dal Grande Fratello giovedì?“.