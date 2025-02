Nuovi guai per Alessandro Basciano. Dopo essere stato denunciato per stalking dalla sua ex compagna Sophie Codegoni, il dj ligure è finito sotto indagine da parte della Procura di Milano per percosse a seguito di una rissa avvenuta lo scorso 6 febbraio nella discoteca Hollywood. L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip avrebbe aggredito Mike, storico amico di Francesco Facchinetti, durante una serata nel celebre locale meneghino.

La denuncia è finita sul tavolo del pm Antonio Pansa, lo stesso magistrato che, insieme all’aggiunta Letizia Mannella, sta conducendo un’indagine su Alessandro Basciano per i presunti episodi di stalking Sophie Codegoni. Nel contesto di questa inchiesta, lo scorso novembre l’ex gieffino era stato arrestato e successivamente rilasciato, mentre i pm hanno presentato al Riesame una richiesta per una nuova misura cautelare, questa volta relativa agli arresti domiciliari.

Cosa sarebbe accaduto alla discoteca Hollywood, il racconto di Gabriele Parpiglia

“Mike, un ragazzo alto con gli occhiali (particolare da non sottovalutare), arriva in auto alla discoteca. Non fa in tempo a parcheggiare e a scendere che la situazione precipita: Alessandro Basciano lo colpisce con uno schiaffo, facendogli cadere gli occhiali. Volano insulti pesanti, Mike cerca di allontanare Basciano, seguono spintoni tra i due. Il resto della scena lo conoscete già perché è documentato nel video che ho pubblicato ieri sera.

I fatti sono questi, senza bisogno di interpretazioni o alterazioni che potrebbero solo distorcere la verità e aggiungere qualsiasi parola o provare a mistificare la realtà dei fatti accaduti è solo un errore. Un errore grave”. E ancora: “Ieri sera all’Hollywood di Milano, Alessandro Basciano si è scagliato contro Mike, amico storico di Francesco Facchinetti. I presenti parlano di rissa e minaccia di m0rte da parte di Alessandro, che poi è stato allontanato dalla security del locale. Il team di Facchinetti e la vittima denunceranno l’accaduto”.

La replica di Alessandro Basciano

Basciano ha replicato dicendo che era furibondo in quanto una persona lo aveva provocato parlando male della sua ex compagna Sophie Codegoni: “Bisogna contestualizzare e non manipolare le situazioni. Un tale che ha voluto provocarmi offendendo la madre di mia figlia. Nonostante tutto quello che è successo tra di noi, non permetto che si insulti gratuitamente e strumentalmente”.