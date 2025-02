Helena Prestes è finita nel mirino degli hater. Qualcuno, infatti, ha diffuso alcune sue foto e video (oltre a creare clip con l’intelligenza artificiale) su siti per adulti. I fan della concorrente del Grande Fratello hanno contattato immediatamente sua sorella Mariana, che pare sia pronta a denunciare per scoprire l’identità di chi si è reso responsabile di questo gesto gravissimo.

Helena Prestes vittima degli hater, interviene sua sorella

“Sono bombardata da messaggi, link, screen di una grande ingiustizia di una cosa assurda che stanno facendo e scoprirò chi c’è dietro. Non volto le spalle a mia sorella su queste cose. La supporteremo e faremo tutto il necessario. Farò tutto quello che è in mio potere per sapere chi ha fatto questo, che ha pubblicato questi video su dei siti web impropri. Video che non corrispondono alla verità, non sono reali, di una donna come mia sorella che è leale, onesta, lavoratrice, ha sempre fatto il suo lavoro onestamente.

Qualcuno problematico si nasconde dietro lo schermo di un cellulare e fa queste cose, stanno facendo cose malefiche, questo è malvagio. Fanno del male a una donna che 15 anni fa h lasciato casa sua per poter lavorare, lei è una persona limpida e dedita al lavoro. Sarà anche una donna che lavora usando il corpo in tv, si prende cura del corpo, fa palestra e yoga, ma nessuno vi dà il permesso di creare falsità, nessuno ha il diritto di fare dei video e di caricarli su certi siti e questo non si può accettare. State facendo cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto. Queste sono persone cattive e io le troverò”.