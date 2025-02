Negli ultimi giorni, Stefania Orlando si è spesso scontrata con Chiara Cainelli all’interno della Casa del Grande Fratello. La showgirl, parlando della relazione tra la concorrente trentina e Alfonso D’Apice, era stata piuttosto dura: “Fanno pensare ai nuovi Shailenzo, ma sono la brutta copia. Chiara tu non hai contenuto, sei una persona vuota perché da sola non avresti il coraggio di dire niente”.

Stefania si era poi sfogata anche con gli amici: “Ha detto cose che non c’entrano. Mi ha detto ‘non ti vuole nessuno’, poi quando mi sono divertita sono stata accusata di essere una donna che dà il cattivo esempio. Non credo di essere un cattivo esempio, anzi sono un esempio per tante donne che decidono di rimettersi in gioco alla mia età”.

Nelle ultime ore, la Orlando ha rincarato la dose, dicendo di vedere un interesse di Chiara nei confronti di Lorenzo Spolverato: “La mia è stata una risposta a delle accuse che mi sono state fatte, sono stata offesa. Non so se avete notato ma Chiara pende proprio dalle labbra di Lorenzo sembra più lei la fidanzata di Lorenzo che Shaila”.

Forse Stefania non ha tutti i torti. Nella giornata di ieri, infatti, si è verificato un episodio “particolare” tra Lorenzo e Chiara che non è passato inosservato (in passato tra i due c'è anche stato un fitto scambio di like su Instagram). Su X (ex Twitter) è comparso un fermo immagine nel quale si vede Lorenzo seduto accanto a Chiara, e sembra che ad un certo punto i due si stringano la mano. Tuttavia, lo screen non è chiarissimo, dato che la mano di Spolverato non si vede, anche se sembra raggiungere quella della Cainelli sotto al tavolo.

Alfonso Signorini farà chiarezza al riguardo? E come reagirà Shaila alla vicinanza tra il fidanzato e Chiara?