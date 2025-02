Luca Calvani, reduce dall'esperienza al Grande Fratello, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi nella quale ha parlato proprio della sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Dopo essersi esposto in merito ad alcuni ex coinquilini e a Lorenzo Spolverato, l'attore toscano è tornato a parlare del suo rapporto con Jessica Morlacchi, che tanto ha fatto discutere e che in molti hanno giudicato poco chiaro.

"Non credo di essere uscito per questo motivo, così come non penso di aver illuso Jessica. Credevo di aver trovato un'amica, mi sono confidato e affidato, raccontandomi e scherzando con lei. Mi piace fidarmi delle persone, perché solo così possiamo essere veramente noi stessi. Quando mi sono reso conto che il mio sentire era diverso dal suo, le ho chiesto scusa. A un certo punto le nostre strade hanno iniziato a viaggiare su binari diversi, e questo mi è dispiaciuto. Ho provato a recuperare, perché non volevo perdere la nostra amicizia, ma non ci sono riuscito. Sono felice, però, di aver chiarito con lei prima di uscire dalla Casa. Non porto rancore: tutto serve nella vita. Penso che il limite fosse chiaro fin dall'inizio: mi sono aperto con lei, raccontandole quanto sia innamorato di Alessandro e quanto questo amore mi dia la libertà di essere me stesso. Non ho mai lasciato intendere altro. Le ho detto chiaramente che la mia amicizia era sincera, ma non ciò che lei credeva. Se questo non è stato recepito, non è dipeso da me".