Continua a far discutere il rumor secondo il quale due Big in gara al Festival di Sanremo 2025 avrebbero “consumato” dietro le quinte del teatro Ariston. Nella giornata di lunedì, Il Fatto Quotidiano ha fornito qualche dettaglio in più, e ha svelato che sui cellulari di molti giornalisti presenti a Sanremo sono arrivato dei messaggi con il gossip.

“C’è un messaggino che ha fatto il giro sui cellulari degli addetti ai lavori a Sanremo, durante la nottata di venerdì notte: ‘Due cantanti hanno fatto sess0 selvaggio nei camerini del Teatro Ariston pochi minuti fa. Due cantanti particolarmente su di giri, si sono appartati in camerino per una sessione di sess0 veloce’. Difficilissimo risalire ai nomi, anche se i più attenti si saranno accorti sul palco di un feeling particolarmente ‘caldo’ tra due artisti. Una certezza: entrambi gli artisti sono single. Quindi si esclude una storia di corna. Ma come si sono accorte le maestranze del momento hot che stava avvenendo proprio durante la diretta nazionale? Sembra che alcuni tecnici che stavano passando vicino a un camerino abbiano ascoltato sussurri e gemiti. Poi il tam tam da un cellulare all’altro, fino alle ipotesi più assurde. Ma solo una si avvicina tremendamente alla verità”.

Dagospia assicura di aver scoperto l’identità dei protagonisti di questo gossip. Lui sarebbe un Big dall’aspetto tranquillo ma molto focoso nel privato, e lei una ragazza “agitata”: “Chi sono i due artisti focosi che si sono dati da fare nei camerini dell’Ariston? L’abbiamo scoperto. Lui è un traditore seriale. Si è scoperto di chi erano i gemiti che provenivano da un camerino durante la seconda serata del Festival di Sanremo. Lui, nonostante l’aspetto dimesso e pur essendo impegnato, è un tr***atore seriale. Lei è una ragazza molto ‘agitata’. Nel lavoro vivono nel culto dei grandi cantautori”.