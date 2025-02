Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2025, Olly potrà rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. Al contrario di chi l’ha preceduto, però, il cantante ligure ha deciso di prendersi del tempo per riflettere sulla possibilità di partecipare o meno. “Devo capire un po’ cosa fare, ho 23 anni e ho fatto passi lenti nella mia carriera, dicendo anche dei no. Non voglio dire no a quel che viene da qui, ma devo riflettere”, ha detto.

La Rai gli ha concesso una settimana di tempo per pensarci, e al momento Olly non ha ancora deciso. Ieri, ospite di Alessandro Cattelan a Stasera c’è Cattelan, il cantante ha dichiarato la sua decisione arriverà entro domenica 23 febbraio.

“Se partecipo all’Eurovision? A maggio c’è il mio tour che è sold out da un botto di tempo. Se non si possono spostare le date? Onestamente sono tornato a Genova dopo Sanremo e sono tornato nella mia scuola elementare a salutare la mia vecchia maestra e tutti i bambini. Mi sto riconnettendo tipo Gandhi. E dopo sono andato al cimitero. Capisco che possa sembrare una cosa strana che dopo aver vinto Sanremo i primi posti dove sono andato sono stati scuole elementari e cimitero. Ma ne ho approfittato perché era tanto che non andavo a trovare mio nonno”.

E ancora: “Non ho ancora preso una decisione, ma con estremo rispetto. So quanto è una cosa grande. Il mio pubblico lo rispetto perché mi ha portato dove sono ora, quindi sto valutando anche questo aspetto. Ho una settimana per decidere, oggi è martedì, quindi fino a domenica ho tempo per pensarci. Se non vado io va Lucio Corsi? Non ho idea. Non so come funziona. L’Eurovision so che sarebbe un’opportunità gigantesca. Ci penso”.