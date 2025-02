I bookmakers davano Achille Lauro tra i favoriti per la vittoria del Festival di Sanremo 2025. Alla fine, però, per il cantante romano non è finita benissimo, visto che sui è classificato al settimo posto nella classifica finale. Ma come ha reagito a questo risultato? Gabriele Parpiglia, molto vicino al giudice dell'ultima edizione di X Factor, nel corso del programma 100% Parpiglia in onda su Studio 100, ha svelato quello che lui e Lauro si sono detti al telefono.

Sanremo 2025, come ha reagito Achille Lauro al settimo posto

“A X Factor non ha mai perso un televoto ed ha portato la sua quadra al completo in finale. Quando poi ho visto cosa era stato costruito intorno ai gossip per affossarlo mi sono detto ‘vuoi vedere che ora ai giornalisti non interessa più della sua canzone, ma se è uno sfasciafamiglie o meno?’. E mi sono anche chiesto’ vuoi vedere che chi si era affezionato alla sua bellezza, alla sua arte e all’aria da simpaticone lo molla?’ e così è stato, l’hanno mollato dov’era forte, al televoto”. Per Fedez non è la stessa cosa, Fedez si è vittimizzato.

Ero a Sanremo con lui e mancava gli dessero le chiavi della città, era tutto bloccato, c’era una folla di gente che lo amava. Invece i giornalisti gli chiedevano dei gossip. Però ha perso dei voti per il televoto, per chi ha creduto alla narrazione di lui come latin lover che non si dedica alla musica. E infatti è arrivato settimo.

L’ho sentito poco fa e al telefono mi ha fatto un discorso molto intelligente. Mi ha detto ‘l’arte conta nel tempo’. Io gli ho detto ‘mi dispiace che sia andata così perché la tua canzone era molto bella’. Ma lui era molto sereno, perché ha un suo progetto nel tempo, non a breve termine. Mi ha anche detto ‘quelli come me non vengono qui per vincere’. Ero più deluso io di lui e te lo assicuro”.