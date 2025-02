Nel corso della settimana sanremese, lo speaker e conduttore radiofonico Simone Iodice ha intervistato Biagio D’Anelli, che ha fatto una rivelazione si uno dei Big in gara alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. L’esperto di gossip ha tirato in ballo Jenny Urtis: “Achille Lauro per quattro mesi si è frequentato con un chirurgo dei vip. Uno che da moro è diventato bionda e non dico altro”. Va sottolineato che nessuno dei diretti interessati ha mai confermato questo gossip, anche se, durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Urtis aveva rivelato di aver avuto una storia segreta con un musicista molto conosciuto.

Jenny Urtis, la rivelazione al Grande Fratello Vip

“Ma lo sai che mi sono visto tutta l’estate con un cantante? Sì che si tratta di uno famoso. Se è Marco Mengoni? No, forse è anche più alto di lui. Sono stato anche con un cantante tra luglio e agosto, è conosciuto certo. Vabbè è un bel ragazzo, un bel viso, alto, certo che lo conosci fidati. La cosa adesso è finita, poi c’erano alcune cose che erano un po’ strane diciamo. Sì è davvero conosciuto, però era esaurito. Continuava a dirmi ‘tu sei la persona della mia vita, penso tu sia l’uomo giusto per me, te lo dico sul serio tesoro’. Poi a settembre è sparito, guarda che era uno paranoico davvero. Praticamente mangiavamo sempre con il bodyguard. Ragazzi ad agosto stava davvero fuori esauritissimo. No tranquillo tesoro che non faccio nomi. Altrimenti se parlo faccio saltare mezza economia italiana e oltre, anche il cinema. Quindi così, capite, è stato molto stancante”.