La Casa del Grande Fratello è ormai diventata una polveriera. Questa notte, al termine della puntata andata in onda ieri sera, si è verificato un accesissimo scontro tra Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso, ormai ex amici.

“Io mi chiedo, ma come posso? Se mi siedo adesso su questa poltrona ne deve valere la pena”, ha esordito il modello milanese. Pronta la replica della sorella di Loredana: “Allora se pensi di non doverti sedere non farlo, non parlare neanche in piedi perché per me non vale la pena nemmeno ascoltare uno che non si siede perché non ha voglia di parlare con me”. “Dovresti imparare ad ascoltare, anche il discorso che dicevo che lasciavate le sigarette per terra, e tu mi rincorri con il posacenere e mi dici ‘Lorenzo…’, credi di essere simpatica quando mi dici così? Io ho già parlato con te, e le motivazioni le sai tutte ma ancora non le hai chiare. Basta, sono fatta così. Lei fa la finta, lei le cose le sa e ancora due giorni fa mi dice che sta con altre persone”, ha ribattuto Lorenzo.

A quel punto, Amanda ha chiesto a Lorenzo se si sentisse trascurato da lei, e Spolverato ha ammesso: “Brava Amanda, sì!”. “Mettiti una mano sulla coscienza, scava un po’ e vedi… Io sono stata messa in discussione da te in piscina perché non comprendevi alcuni miei atteggiamenti tipo la mia protezione nei confronti di Helena. Non capendo che semplicemente a lei voglio bene, punto – ha provato a giustificarsi la Lecciso -. E un mio amico accetta questo, il bene che io voglio ad Helena non ha mai tolto nulla a te. Non c’è scelta tra te e altre persone, il bene, l’affetto e l’amicizia dovrebbe andare oltre queste cose. Io gli ho chiesto scusa se si è sentito trascurato”.

Lorenzo ha concluso dicendo: “L’ho fatto in tugurio quella volta che ti ho parlato e sai che ti ho detto lì? La mia ferita è che per tre mesi e mezzo… L’amicizia e il bene è un dare e avere. Io sono stato amico tuo, ad oggi ti ho persa e ci sto facendo i conti. Ma ho la coscienza pulita perché i rapporti che le persone che ho scelto qui me le porto fuori e costruisco con loro, sai perché? Perché le conto sulle dita di una mano. Molte persone non sono cambiate e pensavo tu fossi una di quelle. Non lo è stato? Sono scelte, io ho scelto, nella vita si può scegliere.

Tu credi che ti ripulisci dicendo che le frecciatine partono da me? Io penso di avere la coscienza più pulita della tua. Tu stai continuando a giocare… Non ti è chiaro che sì sono consapevole di essere in un gioco, ma seleziono le persone che mi stanno al fianco non per alleanza, non ho mai avuto alleati per arrivare in finale. Io per te ci sono sempre stata, tu sei finita, grazie”.