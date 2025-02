Ieri sera, durante l’ultima puntata de Le Iene, è andato in onda uno scherzo fatta a Shaila Gatta alcuni anni fa, prima della sua partecipazione all’attuale edizione del Grande Fratello. L’ex velina di Striscia la Notizia è stata vittima di uno scherzo organizzato da Nic Bello con la complicità dell’allora fidanzato Leonardo Blanchard.

Diversi anni fa, Shaila Gatta è caduto nella trappola de Le Iene. Il fidanzato di allora, il calciatore Leonardo Blanchard, con la complicità della Iena Nic Bello, ha fatto credere all’ex velina di aver speso tutti i soldi per diventare un adepto di una setta. La ballerina napoletana scopre che il fidanzato è entrato in una setta a cui sta versando importanti somme di denaro. Shaila perde le staffe, accusandolo di essere vittima della setta, ma ad un certo punto scopre la presenza di alcune telecamere nella casa. Quelli delle Iene sono costretti ad intervenire per comunicarle che è solo uno scherzo!