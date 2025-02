La burrascosa storia d’amore tra Lorenzo e Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello continua ad essere caratterizzata da continui alti e bassi, durante i quali si alternano giorni di euforia e passione ad altri contraddistinti da tensioni e litigate furiose. Ieri sera, il modello milanese si è confidato con Mattia Fumagalli e Maria Teresa Ruta, e ha rivelato di nutrire dei timori per il post reality.

“A me non è capitato di farmi andare bene Shaila, io ho scelto Shaila. Non è che l’ho scelta tra varie opzioni, sono andato da lei perché sentivo la cosa di sceglierla. Certo, l’ho scelta qui dentro, in questo luogo, in un reality, fuori ci sono altre mille distrazioni e situazioni. Cosa può accadere? Non lo so e la cosa mi preoccupa. Sono molto preoccupato e ci penso speso. Se sono curioso? No anche preoccupato, perché io mi conosco e sono molto geloso e il fuori non è come qui dentro per tante cose diverse”.

Ennesima lite tra Lorenzo e Shaila: "Così non duriamo tre settimane"

Dopo le confidenze fatte a Mattia e Maria Teresa, Lorenzo ha avuto un confronto durissimo con Shaila. Spolverato ha accusato l’ex velina di essere poco empatica e di pensare solo ai suoi bisogni. Secondo il modello, gli atteggiamenti della Gatta portano solo a scontri che fuori dal GF potrebbero compromettere la loro relazione.

“Tu mi stai inculcando cose e me e non mi va bene! Io non ti inculco nulla. Quando stai male io non ti punto il dito contro. Tu stai facendo cose che non mi piacciono. Io mi sento inculcato, mi viene da riflettere e faccio molti pensieri. Mi sono rotto però. E mi fai venire mille dubbi ‘non c’è passione? Non c’è passione quanto la sua? Lei ne ha di più?’. C’è sempre questo tuo desiderio di avere attenzioni da me e puntarmi contro il dito, piuttosto che guardare la mia situazione e pensare. a me e a quello che mi servirebbe. Tu non ti fermi a riflettere. Prima di sbottare pensa ‘è il momento giusto di farlo?’. Pensa ad uscire fuori dove ci conosceremo meglio, invece di fare così. Voglio che tu capisca bene! Perché altrimenti se continuiamo così litighiamo, andiamo avanti tre settimane e fuori da qui non facciamo nulla e basta”.