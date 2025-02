Luca Calvani è stato senza dubbio tra i protagonisti dell'attuale edizione del Grande Fratello. Intervistato dal settimanale Chi, l'attore toscano ha parlato proprio della sua esperienza tra le mura della Casa più spiata d'Italia.

"Il GF era una scommessa con me stesso, sicuramente l'opportunità di farmi conoscere da un pubblico più ampio è una delle ragioni più importanti, ma anche la voglia di raccontarmi e portare il mio punto di vista. E' anche un esperimento sociale che impone un confronto costante con persone con cui, nella vita reale, sceglieremmo di non interagire. Fuori possiamo decidere chi frequentare e cosa condividere, qui ogni relazione è inevitabile e diventa occasione per esplorare aspetti di noi che solitamente reprimiamo. Io ho cercato di esprimere sempre il mio pensiero, a volte come avvocato difensore, ma anche mettendomi in discussione".

Calvani ha poi parlato di alcuni dei suoi ex coinquilini: "E' difficile individuare chi recita di più, ci sono molti attori e spesso sono loro stessi inconsapevoli, seguono un'idea, una proiezione di sé. Chi recita meno? Secondo me i miei preferiti: Iago, Amanda, Stefania ed Helena. Con loro mi sono sempre sentito connesso ad un livello più profondo".

Lorenzo Spolverato, con la sua strategia, è riuscito a mandare in nomination Luca e in seguito è stato proclamato primo finalista. Per Calvani, però, il modello milanese non sta mostrando il suo lato migliore: "Non credo che la partita l'abbia vinta Lorenzo. A mandarmi in nomination sono stati Giglio e Tommaso Franchi, ed è grazie alla loro scelta che sono uscito. Ho affrontato un televoto contro cinque potenziali finalisti, quindi il risultato non dipende solo da una singola mossa di gioco, ma da un insieme di dinamiche più complesse. Lorenzo è sicuramente un giocatore, ma in questo caso il merito - o la responsabilità - va riconosciuto ad altri. Mi sembra lanciatissimo a furor di popolo, non credo stia mostrando il suo lato migliore, ma anche questo tipo di personaggi ha un suo pubblico".