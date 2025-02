Nelle ultime ore è emerso un retroscena su due attuali concorrenti del Grande Fratello che potrebbe portare alla nascita di nuove dinamiche. Stiamo parlando di Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli che, stando a quanto rivelato da Mondo Tv 24, si conoscerebbero già da prima del loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Risale al 2020, infatti, un fitto scambio di like su Instagram tra il modello milanese e la concorrente trentina che non è passato inosservato al popolo social, che ha immediatamente condiviso gli screenshoot. Al momento non è chiaro se oltre all’interazione sui social ci sia stato anche altro, ma quel che è certo è che né Shaila Gatta né Alfonso D’Apice sembrano esserne a conoscenza. Come reagiranno l’ex velina e l’ormai ex gieffino napoletano se questa vicenda dovesse venir fuori? Chissà se Alfonso Signorini e gli autori decideranno di sfruttare questo dettaglio per movimentare le dinamiche ormai spente all’interno della Casa. Non si resta che aspettare la messa in onda della prossima puntata per scoprirlo.

La lite tra Lorenzo e Shaila

Intanto, ieri sera Lorenzo ha avuto l'ennesima discussione con Shaila. Spolverato ha accusato l’ex velina di essere poco empatica e di pensare solo ai suoi bisogni. Secondo il modello, gli atteggiamenti della Gatta portano solo a scontri che fuori dal GF potrebbero compromettere la loro relazione.

“Tu mi stai inculcando cose e me e non mi va bene! Io non ti inculco nulla. Quando stai male io non ti punto il dito contro. Tu stai facendo cose che non mi piacciono. Io mi sento inculcato, mi viene da riflettere e faccio molti pensieri. Mi sono rotto però. E mi fai venire mille dubbi ‘non c’è passione? Non c’è passione quanto la sua? Lei ne ha di più?’. C’è sempre questo tuo desiderio di avere attenzioni da me e puntarmi contro il dito, piuttosto che guardare la mia situazione e pensare. a me e a quello che mi servirebbe. Tu non ti fermi a riflettere. Prima di sbottare pensa ‘è il momento giusto di farlo?’. Pensa ad uscire fuori dove ci conosceremo meglio, invece di fare così. Voglio che tu capisca bene! Perché altrimenti se continuiamo così litighiamo, andiamo avanti tre settimane e fuori da qui non facciamo nulla e basta”.