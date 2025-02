Negli ultimi giorni, Beatrice Luzzi è stata duramente criticata sui social, e a farlo non sono stati solo i suoi detrattori, ma anche chi l’aveva votata e sostenuta durante la sua avventura al Grande Fratello. C’è chi l’ha accusa di essere poco coerente, chi dice non riconoscerla più e chi ritiene che, in qualità di opinionista, prenda alcune posizioni a favore di dinamiche piuttosto che in linea con il suo pensiero. Per queste ragioni, Beatrice ha fatto un post nel quale ha fornito delle spiegazioni ed ha anche ricordato alcune cose subite quando era una concorrente, citando anche Anita Olivieri, sua acerrima nemica. Proprio quest’ultima ha replicato al post della Luzzi con un tweet al veleno: “Un clown, torna al circo”.

Il post di Beatrice Luzzi

“Se questo può aiutare il vostro processo di liberazione, visibilità ed equilibrio, continuate pure a sfogare le vostre frustrazioni su di me: mi presto volentieri. Lasciatemi soltanto dire che purtroppo ahimè io non sono mai cambiata. La signorilità e compassione che di me avete apprezzato in Casa è la stessa che non mi perdonate da opinionista.

Sono sempre stata pronta a difendere la mia dignità e soprattutto buona fede ma, anche in Casa, non ho mai affossato o tirato colpi per decapitare esseri umani, non ho mai tranciato le persone come si usa fare spesso in televisione (o sui social) per emergere. In Casa ho avuto numerosissime discussioni, ma nel 95% dei casi, erano volte a difendere la mia integrità, la mia verità, non certo ad attaccare gli altri. Ho perdonato infinite volte. Mi sono avvicinata a consolare Massimiliano quando usci Heidi e lo abbracciai in Mistery nonostante mi avesse ingiuriata per mesi. Ad Anita che mi ha insultata ripetutamente come donna, madre e professionista il massimo che le ho detto è che non aveva cifra poetica (né le mutande:). A Giuseppe che mi aveva ferito l’anima, l’ho baciato appena eliminato, contro ogni logica di gioco.

A Perla e Mirko tutt’al più ho detto che erano noiosi. Non ho affondato su Greta di fronte ad atteggiamenti molto lontani dalla mia visione della vita, e a diffamazioni pesanti. Non ho affondato su Letizia. Né su Paolo. Nonostante mesi di offese e strategie contro di me”.

E ancora: “E allora perché mi chiedete di affondare su Alfonso, che già in trasmissione era stato messo duramente alla prova e alla gogna e che comunque aveva già pagato con l’eliminazione? Dimostrare il mio potere? Sfamare voi? Io so cosa significa stare lì dentro. E so anche cosa significa uscire, da lì dentro. E un ragazzo di quella età, che vive in quell’ambiente e con quel passato… davvero pensate meriti l’ultima stoccata della Luzzi per soddisfare i vostri appetiti? No. Non sfamerò la vostra sete di vendetta!

Tento di essere critica quando intravedo la possibilità di costruire, ma non per distruggere. Alfonso l’ho strigliato quando era giusto, a mio parere utile, farlo: di fronte al suo attaccamento morboso a Federica. E penso di aver fatto bene il mio lavoro: lui ha dimostrato, almeno su quel fronte, di saper crescere. Chiaramente nelle ultime settimane è andato estremamente fuori dall’accettabile, dal civile. Ma l’avete punito voi eliminandolo. Cosa volevate da me?

Sangue? Ho già dato il mio. Quello degli altri no. Non mi prendo questa responsabilità. Vogliamo parlare di Stefania? E’ entrata giudicando pesantemente la relazione tra 2 ragazzi, attribuendo stigma e malafede a questo e a quello. Quando poi le è stato restituito pan per focaccia ha dimostrato poca capacità di accettazione e di elaborazione. Lei che quando ero nella Casa mi difendeva, come molti di voi, perché era facile farlo, quando poi sono uscita, sullo stesso mio percorso, ha detto il contrario. Non mi rifaccio alle persone in base a quello che hanno fatto a me, ma certamente quello che hanno fatto a me lo considero sintomatico di un certo tipo di persona, e non posso, ma soprattutto, dato il mio attuale ruolo, non devo, dimenticarlo”.