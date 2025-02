Ieri pomeriggio, Lorenzo Spolverato è tornato a parlare di Helena Prestes al Grande Fratello. Il modello milanese ha accusato la coinquilina brasiliana di agire esclusivamente di strategia, sostenendo che il flirt con Zeudi Di Palma prima e la storia d’amore con Javier Martinez poi sono solo tattiche per arrivare in finale. Durante il suo ragionamento, Lorenzo ha tirato in ballo anche Dayane Mello, ricordando il legame che l’ex vippona aveva instaurato con Rosalinda Cannavò. Maria Teresa Ruta ha concordato con Spolverato ed ha a sua volta nominato la Mello.

“Lei agisce di astuzia, poi anche Javier lo sa e se lo fa andare bene. Sono tattiche e copioni - ha detto Lorenzo -. Anche la cosa che ha fatto con Zeudi, stessa cosa, anche Dayane l’ha fatto nel suo Grande Fratello. Siamo onesti ad Helena egoisticamente parlando non frega niente di nessuno, né di Zeudi e nemmeno di Javier. Sono cose che fa giusto per sé. Se lei è uscita e rientrata, per arrivare dove vuole arrivare, ha bisogno di gente che la porti in alto. Lei sta agendo con tanta furbizia”. La Ruta ha annuito e poi ha anche aggiunto: “Dayane ha baciato Adua, Helena ha baciato Zeudi, questo è proprio un copione già scritto”.

Poche ore dopo le dichiarazioni dei due gieffini è intervenuta proprio Dayane Mello su X. L’ex vippona ha dichiarato di non aver mai avuto copioni e di essere sempre stata limpida e spontanea: “Io ho vissuto il mio Grande Fratello in modo spontaneo e istintivo come faccio sempre, senza copioni e senza maschere. Mi dispiace che qualcuno si permetta di dire il contrario… Forse perché loro lo vivono così?”.