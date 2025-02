Negli ultimi giorni il pettegolezzo su due cantanti che si sarebbero “divertiti” dietro le quinte del teatro Ariston ha fatto il giro del web, e la vicenda è stata trattata anche da importanti testate giornalistiche. Se da un lato Il Fatto Quotidiano ha assicurato che i giornalisti fossero già a conoscenza di questi rumor durante il Festival di Sanremo (grazie ad alcuni sms), e che i due protagonisti di questi gossip sarebbero single, dall’altro Dagospia ha rivelato che uno dei due sarebbe fidanzato.

Durante una recente diretta su Instagram, Gabriele Parpiglia ha dichiarato che secondo lui questo gossip sanremese è una fake news, perché i camerini dell’Ariston sono molto piccoli e che anche il più flebile rumore viene sentito nei corridoi. Parpiglia ha però mostrato una foto di due cantanti e ha formulato un’ipotesi, dicendo che gli artisti in questione sarebbero usciti allo scoperto come coppia e che quindi al massimo si augura che siano stati loro.

“Certo che ho letto della notizia dei camerini, ma vorrei dirvi due cose. Forse voi non siete mai stati dietro le quinte del Teatro Ariston, i camerini sono molto piccoli, piccolissimi. Secondo me è una cavolata. Poi c’è Clara che ha fatto l’intervista dove ha parlato di cose intimi, ma per me ha fatto tutto per hype. Quindi secondo me è impossibile, ma è anche vero che c’è una foto che mi è arrivata di Joan Thiele con il suo compagno che è Frah Quintale, sono usciti allo scoperto. Non so se la stata vedendo. Mi auguro che se qualcuno possa aver fatto questa cosa che dice questo gossip siano stati loro, visto che stanno insieme. Però vi ripeto che i camerini dell’Artiston sono piccoli e che se batti un colpo ti sente chiunque. Quindi non so se qualcuno è così pazzo da fare una roba del genere”.

Tuttavia, in seguito è emerso che il ragazzo della foto con Joan Thiele non sarebbe Quintale, ma un certo Carlo, dunque è sfumata anche questa ipotesi.