Sarebbe in bilico la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Mediaset, infatti, starebbe tergiversando a causa degli elevati costi di produzione e del rischio di ascolti deludenti. Se fino a qualche settimana fa il ritorno in tv del celebrity survivor sembrava certo, adesso tutto tace, e c’è chi ipotizza che il programma potrebbe non andare in inda.

L’elevato costo di produzione, l’incertezza sugli ascolti, la difficoltà a trovare un cast decente e soprattutto un conduttore (l’ultimo nome ipotizzato è stato quello di Alfonso Signorini) sarebbero tutti motivi che avrebbero spinto il Biscione ad optare a una pausa. E la notizia ha iniziato a circolare.

Davide Maggio su Instagram a domanda “L’Isola dei Famosi salta quest’anno?” ha risposto “Potrebbe”, mentre Gabriele Parpiglia su X ha scritto: “News, salta L’Isola dei Famosi?”.