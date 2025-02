La settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo è andata in archivio da qualche giorno, ma le chiacchiere intorno alla kermesse canora continuano a destare interesse: dalla vincita di Olly con “Balorda Nostalgia”, al sesto posto di Giorgia, passando per la performance di Fedez. A Sanremo era presente anche Fabrizio Corona, che ha pubblicato sul suo canale YouTube le sue personali pagelle, lanciando al contempo anche una clamorosa indiscrezione.

“Fedez con Battito voto 8. Non gli ho dato 10 per un motivo: ha cantato con l’autotune e con quello siamo capaci tutti. Però l’interpretazione, il look, lo stile, la passione e l’emozione… aveva tutto. Grazie a me. Achille Lauro do voto 7 alla canzone che non era male, voto 3 ad Achille, inguardabile. Ma voi lo sapete che suo padre è un magistrato? Ma quando lui rientra in casa, il padre cosa gli dice ad uno che va e picchia la gente sotto il palco e poi parla di violenze sulle donne? Rose Villain voto 4 per la canzone, ma voto 10 perché si ‘na pret. Tony Effe damme ‘na mano. Il commento lo lasciamo perdere, diamo un bel 10 perché è bravo a vendere i maritozzi”.

Poi, Corona continua: “The Kolors 6 alla canzone, ma 10 ai capelli, tinti di nero con la permanente e il riccio sulla fronte, il massimo della cafonaggine contro il circolino. Rkomi? Uno con questo nome non può fare il cantante. Voto 0”.

E infine: “Carlo Conti, democristiano per eccellenza, non ha usato Fedez e tutta la sua storia e gli avvenimenti a dicembre, lui è un po’ dittatoriale, poco empatico, diamo 6. Joan Thiele è stata sottovalutata. Per me voto 8 un look elegantissimo, brava, la più elegante di tutte. Giorgia è quel tipo di donna che mi rappresenta, lei è troppo grande, inutile dirlo, voto 10. Vincitrice reale”.

Fabrizio Corona ha dato anche un 10 Sarah Toscano. Negli ultimi giorni l’ex allieva di Amici è finita al centro del gossip per uno scambio di battute con il tennista Matteo Berrettini. Tuttavia, l’ex re dei paparazzi ha svelato un nuovo retroscena: “Sarah Toscano voto 10 sapete perché? Dopo l’evento della Warner se n’è andata a casa con Fedez. Brava Sarah”.