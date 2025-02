La Casa del Grande Fratello si è ormai trasformata in una polveriera. Questa notte, al termine della puntata andata in onda ieri, giovedì 20 febbraio, sono volati stracci tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes.

Nel corso della diretta, la modella brasiliana ha avuto modo di vedere l’ennesima clip in cui l’ex Miss Italia ha messo in dubbio la veridicità della coppia formata con Javier Martinez, dicendo che è i due stanno insieme solo per “strategia e sess0”. Al termine della puntata, Helena è sbottata contro Zeudi dandole della “falsona” a cui importano esclusivamente i consensi del fandom Zelena. Tutto è iniziato quando la Di Palma ha portato un piatto di lasagne alla Prestes, circostanza che ha mandato su tutte le furie quest’ultima, che ha anche minacciato di abbandonare la Casa.

Helena Prestes, la sfuriata contro Zeudi Di Palma

“Tu sei una grande falsa! Sapevi già di Rosalinda e Dayane al GF Vip 5 e fai queste scenate? Con Maria Teresa hai finto di non sapere nulla facendo passare che io avevo copiato la cosa di Dayane con te. […] Vedo sempre clip dove parli di me o di Javier. Impara a farti i ca**i tuoi. Impara a prendere la tau strada e non metterti cavolate in testa. Non mi offrire un cavolo di nulla, finta che non sei altro. Le parolacce? Chi se ne frega. Io le dico! Vai a fare in c**o. Cos ami offre le cose se poi non mi dà il buongiorno. Sei insopportabile e non ti sopporto.

Non fare la finta santa con me. Mi dai la lasagna e poi non mi dai il buongiorno? Ma vai a cag**e. Quando capito che mi dà il buongiorno è perché arrivano gli aerei. Questa vive di aerei, di Grande Fratello e dinamiche. Ora fa la finta santa, ma deve andare a fare in c**o. Io non ce la faccio più. Non deve giocare con me, non faccia gli scherzetti da bambina. Fa la Madre Teresa di Calcutta, ma io non ci casco. Domani mattina vado a chiedere alla psicologa di andarmene via di qui. Prima mi dice ‘io e te parliamo dopo’ e se ne va, poi davanti a tutti mi porge le lasagne e fa la santa Maria Teresa di Calcutta. La sfuriata? Io mi sfogo perché è una grande falsa”.