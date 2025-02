Shaila Gatta ha scritto una canzone su Helena Prestes, sua acerrima “nemica” tra le mura della Casa del Grande Fratello. Ieri sera, l’ex velina si è appartata con la sua fedele alleata Chiara Cainelli, e le ha letto il testo del brano “dedicato” alla modella brasiliana. La ballerina originaria di Secondigliano ha parlato della sua infanzia trascorsa tra i banchi del mercato ortofrutticolo, sottolineando il percorso che le ha consentito di raggiungere la notorietà. Al contempo, Shaila non ha risparmiato diverse frecciatine nei confronti di Helena.

Il testo della canzone di Shaila Gatta

Cinque mesi dentro questo bunker e non è una novità

l’unica cosa che forse ho perduto è la creatività

c’è qualcosa che mi sprona a tenere ancora duro

altrimenti andrà a finire che farò solo ‘cap e’mur’

L’umiltà dentro questa casa è andata un po’ in vacanza

c’è una fan fuori in giardino che sta imitando la mia danza

mi ascolta tutti i giorni con lo sguardo un po’ Caino

tesoro non è la tua arte, vai a giocare a nascondino

Se la canta e se la suona definendosi regina

ma sta accusando ancora il colpo di non essere la prima

il popolo comprende quando uno fa l’impostore

stai sgamata malamente, perciò hai tirato il bollitore

Volgare un po’ sguaiata, ma il popolo mi apprezza

non fare la gelosa se Lorenzo mi accarezza

ce li allontana tutti perché ha bisogno di alleati

ma noi stiamo meglio soli che mal accompagnati

Adesso è anche fidanzata, ma continua a parlare dell’omm mij

la devota è solo una e sì tu ammor mij

Son cresciuta nei mercati tra i banconi di verdura

elevati da sola dovresti essere matura

una vera diva non elogia mai sé stessa

compete con i migliori, hai paura principessa?