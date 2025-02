Sembra proseguire a gonfie vele la relazione tra Federico Nicotera e Isobel Kinnear. La notizia del flirt in corso tra l'ex tronista di Uomini e Donne (ex di Carola Carpanelli) e la ballerina australiana (ex allieva di Amici) ha iniziato a circolare lo scorso gennaio. Furono proprio i follower dei due ad ipotizzare che tra di loro fosse in corso una frequentazione. Isobel, infatti, pubblicò una foto in cui si ritraeva mano nella mano con un ragazzo, che secondo molti era proprio Federico.

A distanza di quasi due mesi da quelle voci, Alessandro Rosica ha condiviso sui social uno scatto "rubato" di Federico e Isobel a cena insieme. "Federico Nicotera e Isobel sempre più innamorati e affiatati", ha scritto l'esperto di gossip. Inoltre, l'ex tronista ha condiviso una foto nella quale tiene per mano una persona, ed a questo punto è facile ipotizzare che si tratti proprio della Kinnear.

Nuovo amore per Carola Carpanelli

Anche Carola Carpanelli sembra aver voltato pagina dopo la rottura con Federico Nicotera. Lo scorso gennaio, l’ex corteggiatrice era stata avvistata in un locale mentre si baciava appassionatamente con un giovane imprenditore di nome Simone. Il video era stato inviato a Deianira Marzano, che l’ha condiviso tra le sue Instagram stories. “Ti giro un video: Carola Carpanelli, ex di Federico Nicotera di Uomini e Donne, si bacia appassionatamente con Simone, un giovane imprenditore”, si legge nella segnalazione inviata all’esperta di gossip. Nel giorno di San Valentino, Carola è uscita allo scoperto pubblicando tra le sue Instagram stories la foto di un bacio con il suo nuovo amore.