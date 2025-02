Lo scorso dicembre, Ilaria Galassi e Helena Prestes hanno avuto una litigata furibonda al Grande Fratello, durante la quale l’ex volto di Non è la Rai ha addirittura sferrato un calcio ai danni della modella brasiliana senza però riuscire a colpirla.

La lite è nata a causa di un commento di Helena riguardo all’incontro tra Ilaria e suo figlio. In particolare, la Prestes ha detto: “Hai chiesto a tuo figlio se il suo papà ti stesse tradendo”. Una frase che ha scatenato la furia della Galassi, che ha poi spiegato il suo punto di vista: “Avrei preferito che dicesse qualsiasi cosa su di me, ma non sui miei figli”.

Nella giornata di ieri, Ilaria ha condiviso su Instagram un video pubblicato su TikTok nel quale compaiono anche le immagini dello scontro con Helena. La didascalia del post recitava: “Non tutto ha una spiegazione, non tutto ha una risposta, non tutto ha un senso. Impara a condividere con questo”. Tuttavia, ad attirare l’attenzione non è stata la condivisione del video, ma un like che la Galassi ha messo al seguente commento: “Una sberla la meritava?”.

Helena Prestes, le sue parole dopo la lite con Ilaria Galassi

“Non si è pentita per nulla di quello che è successo, è di una aggressività assurda da un po’ che è così. Io non dico niente perché non mi interessa, ma non si deve mai più avvicinare a me così perché poi devo difendermi…mi è venuta addosso. Ilaria mi è venuta addosso, ho paura di lei. Mi veniva contro. Io non voglio stare vicino a Ilaria, ho paura di lei non hai visto che mi è venuta addosso? Ho ancora paura dopo quello che è successo”.