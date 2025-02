Era il 2 giugno del 2023 quando Barbara D’Urso salutò il suo pubblico dallo studio di Pomeriggio 5. Da allora, la conduttrice di origini napoletane e Mediaset hanno chiuso ogni rapporto, e lei è sbarcata in Rai prima da Mara Venier a Domenica In, e poi da Milly Carlucci a Ballando con le Stelle nelle vesti di ballerina per una notte. Proprio durante la sua ospitata nel dancing show di Rai 1, la D’Urso ha rassicurato tutti rivelando che prima o poi tornerà in tv. Ma dove?

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, è tornato a parlare del futuro di Carmelita nella sua rubrica su Mow Mag, facendo sapere che Barbara D’Urso non si farà più rappresentare da Lucio Presta, con il quale però è rimasta in buoni rapporti, e che per lei ci sono delle novità che faranno molto rumore.

“Simona Ventura non si fa rappresentare da Presta, diciamo, solo per l’ordinaria amministrazione (piccole ospitate, eventi sporadici, presenze richieste) mentre per quanto riguarda i grandi contratti (penso a quelli con la Rai) si appoggerà ancora a Presta. D’altra parte i più, come la Ventura e Bonolis, rimangono in ottimi rapporti con Lucio ed è questo anche il caso di Barbara D’Urso che era rappresentata fino a poco tempo fa da lui e ora invece si gestisce in assoluta autonomia. Però il rapporto tra Carmelita e Presta è rimasto ottimo sul fronte dell’amicizia, ma per quanto riguarda i progetti futuri dentro e fuori dalla tv la conduttrice ha preferito gestirsi in solitaria, senza bisogno dell’assistenza di un big come Presta. E a proposito di lei, presto sentiremo notizie sul suo conto che faranno molto, molto rumore. Incrocio le dita per tutti”.