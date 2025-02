Cristina Bacci, mamma di Lorenzo Spolverato, è stata ospite di Giada Di Miceli a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda su Radio Radio. Nel corso dell’intervista, la donna ha parlato del figlio, tra i protagonisti assoluti dell’attuale edizione del Grande Fratello, e della sua burrascosa storia d’amore con Shaila Gatta.

“Manca poco alla finale, siamo emozionati ovviamente, contentissimi. Si è proprio messo a nudo di tutto. Il pubblico ha apprezzato questa trasparenza. Le debolezze non bisogna nasconderle, nemmeno nella vita quotidiana. Ha dimostrato la sua sensibilità soprattutto in questo rapporto d’amore. E’ innamoratissimo. Chi è che non ha mai litigato soprattutto nelle prime fasi, quando ci si conosce. Hanno già chiarito, lui ha spiegato i suoi punti su come vorrebbe impostare questa relazione, lui ama lei e lei ama lui. Secondo me è un amore profondissimo che in pochi riescono a capire”.

E in merito ai like messi da Lorenzo a Chiara Cainelli alcuni anni fa, mamma Cristina ha detto: “Il like a Chiara? Questo lascia il tempo che prova. Chi su Instagram vede una foto e non mette un mi piace? Quando ho visto su Instagram questa cosa ho immaginato che l’avrebbero messa in puntata. Ogni pretesto è un pochino per magari stuzzicare la cosa, penso da esterna”.

Poi, la donna ha ammesso di stravedere per Shaila: “Si vede che lui è innamorato perso. L’avevo detto subito che lui era già perso per lei. A me Shaila piace tantissimo e spero che vadano avanti una vita. Mi piace tantissimo come persona. Una vera donna, è cresciuta da sola, ha carattere e sensibilità. Sì presta per il suo uomo. Non si fa mettere sotto i piedi che comunque è una cosa importante. Non vedo l’ora di portarmela a casa”.

La mamma di Lorenzo ha anche commentato la storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez: “Helena e Javier come persone niente da dire, nel senso che ognuno ha la sua personalità, io non giudico assolutamente. Come coppia non stanno bene. Si vede che sono freddi, non sono spontanei. Sicuramente costruita, stanno giocando. L’amore non lo vedo. E’ fredda come coppia”.