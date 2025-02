Nelle scorse settimane sono circolate voci circa un presunto tradimento di Yulia Bruschi ai danni di Luca Giglioli. Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento in diretta al Grande Fratello, organizzando anche un confronto tra l’ex gieffina toscana e il parrucchiere romagnolo. Lei ha smentito ogni tipo di pettegolezzo che la riguarda, e lui le ha creduto senza alcuna riserva. Tuttavia, alcuni giorni fa, Grazia Sambruna a 361 Lounge ha svelato un retroscena inedito: “Ho un retroscena su Giglio. Ho ricevuto un’informazione da una fonte affidabile. La sua fidanzata non solo ultimamente si è fatta vedere in pizzeria con il suo ex, Simone, ma addirittura ci starebbe dormendo insieme! E non è un caso isolato, è successo più volte. Sappiamo che gli avvocati di entrambi hanno consigliato loro di mantenere un rapporto sereno. Ma ora le cose sembrano andare ben oltre, perché lei e Simone starebbero trascorrendo le notti insieme! E lo ribadisco: la mia fonte è più che certa”.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato Simone Costa, l’ex di Yulia Bruschi, che in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo TV ha dichiarato: “Adesso non può continuare a tenere un piede in due scarpe. Ora è tornata a dormire con me”.

Sembra che Simone Costa abbia chiesto anche un confronto con Giglio, ma il faccia a faccia previsto è quello tra Luca e Yulia. Deianira Marzano, infatti, ha rivelato che nella puntata del Grande Fratello che andrà in onda domani, lunedì 24 febbraio, Signorini informerà Giglio sull’intervista di Simone: “Finalmente ci sarà un blocco dedicato a Giglio e verrà messo al corrente di tutto”.