Nel nuovo spot del Grande Fratello è stata annunciato che nella puntata che andrà in onda domani, lunedì 24 febbraio, verrà eletta la prima finalista di questa edizione, che raggiungerà Lorenzo Spolverato. Una tra Shaila Gatta, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Zeudi Di Palma, Helena Prestes, Amanda Lecciso, Chiara Cainelli e Jessica Morlacchi si assicurerà un posto nell’atto conclusivo del reality show condotto da Alfonso Signorini.

In molti ritengono che lo scontro sarà tra Shaila e Helena, ma forse sottovalutano la potenza di uno dei fandom più forti di questa edizione del GF, ovvero le Zelena, che dopo il naufragio della ship saffica tra Zeudi e Helena, sostengono esclusivamente l’ex Miss Italia. Stando ai sondaggi aperti sul web, potrebbe essere proprio la Di Palma a conquistare un posto in finale. Pochissime chance per Mariavittoria e Jessica, e quasi nulle per Amanda, Maria Teresa e Chiara. Sarà dunque Zeudi la prima finalista donna di questa edizione? Molto dipenderà dal meccanismo che verrà adottato dagli autori per la scelta delle concorrenti da mandare al televoto.

Lorenzo primo finalista, il meccanismo che ha portato alla sua elezione

“Alfonso Signorini riunisce le concorrenti donne per esprimere le loro preferenze, e il più votato è Javier. Gli uomini, riuniti in Superled, scoprono il verdetto: Martinez è il prescelto. Il televoto, però, coinvolge altri tre concorrenti. Javier dà inizio a una catena di scelte, nominando Alfonso D’Apice. Quest’ultimo sceglie Lorenzo Spolverato, che a sua volta seleziona Luca Giglio. I quattro concorrenti fanno il loro ingresso in studio tra gli applausi del pubblico. I primi due concorrenti che devono rientrare nella Casa, non avendo ancora raggiunto la finale, sono Alfonso e Giglio”.