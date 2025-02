Ieri sera al Grande Fratello, i concorrenti hanno deciso di fare un gioco della verità, e quando è stato il turno di Shaila Gatta e Tommaso Franchi, i due gieffini non se le sono mandate a dire.

Federico Chimirri e Mattia Fumagalli hanno avvisato i due coinquilini: “Dovete elencare tre difetti di una persona che però non diresti mai in occasioni normali, adesso devi essere schietta e dire tutto. Cose vere che non direste mai in faccia l’uno all’altro. Non robe banali, ma anche cose che non avete mai avuto il coraggio di dire all’altro”.

Shaila ha iniziato in maniera piuttosto soft: “Russi un botto. Più cattiva? Ok colpisco. Non parli mai con me. Non fai più le focacce e questo è molto male, anche se sei bravo, certe volte sei un po’ str**zo!”. Tommaso, invece, è partito in quinta: “Io sarò molto più cattivo. Primo, hai le spalle troppo grosse!”. L’idraulico toscano non ha nemmeno finito di dire la frase che l’ex velina ha replicato: “Dai, ma è una mia insicurezza quella delle spalle! Ok allora te ne dico una io”. Shaila a quel punto ha rivelato: “Hai il pi**llo piccolo!”.

Franchi ha negato, ma l’ha presa sul ridere e ha incassato bene il colpo, per poi continuare ad elencare i difetti della coinquilina: “Ok, ma non è vero! Comunque te hai gli occhi molto grandi. E poi non cucini per niente bene. Comunque ci sta, ti avevo detto io di essere cattiva e andarci giù pesante”.

Ma come fa Shaila a conoscere le “dimensioni” di Tommaso? E’ presto detto. Stando a quanto riportato da Biccy, lo scorso dicembre, infatti, dopo aver trascorso la prima notte di passione con Franchi, Mariavittoria Minghetti aveva fatto una recensione non proprio positiva proprio alla Gatta e ad Alfonso D’Apice. In quell’occasione, la ballerina napoletana aveva subito ripreso la dottoressa romana: “Amore ma non lo devi dire, non dire queste cose. Ma che sia stato un’ora o tre secondi come dici tu, cosa cambia? Beata te, hai comunque fatto bene”.